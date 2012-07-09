У Вінницькій області виробили перші сонячні кіловати

Компанія «Енергоінвест» завершила будівництво Слобода-Бушанской сонячної електростанції (СЕС) потужністю 1,875 МВт в Ямпільському районі Вінницької області, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на президента компанії Володимира Житника.

- Завершили будівництво останньої черги, здали в експлуатацію. Тепер потужність станції становить 1,875 МВт, - сказав він.

Національна комісія регулювання енергетики НКРЕ напередодні скоригувала загальну встановлену потужність генеруючого обладнання «Енергоінвесту» до 14,2 МВт.

«Енергоінвест», крім Слобода-Бушанської СЕС, експлуатує також 12 малих гідроелектростанцій у Вінницькій, Львівській, Івано-Франківської і Тернопільській областях.

Як повідомлялося, альтернативна енергетика в Україні в минулому році розвивалася інтенсивніше, ніж традиційна, що відповідає світовим тенденціям. До початку липня загальна кількість компаній, що експлуатують електростанції на поновлюваних джерелах і реалізують електроенергію за «зеленим» тарифом, зросла до 66, а кількість таких електростанцій - до 111, з яких 23 - сонячні.



