Землю на Вишенкському озері отримає той, хто більше дасть

Депутати Вінницької міської ради ухвалили рішення, яким передбачається початок розробки проекту детального планування території в районі ставу «Поділля» (в народі - Вишенське озеро), обмеженої вулицями Стахурського - проспект Юності - Барське шосе - Лівий берег озера. На цій ділянці буде визначено близько сотні земельних ділянок, які можна буде придбати з аукціону за ринковою вартістю.

Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, на підставі прийнятого рішення департаментом архітектури, містобудування та кадастру розпочинається розробка містобудівної документації по цій території.

Зокрема, йдеться про комплексний проект з планування цієї території, визначення місць для доріг та проїздів, шляхів проведення комунікацій тощо.

- Ми планували здійснити тут комплексну забудову, але зрозуміли, що для цього потрібна досить серйозна інвестиційна підтримка, відтак, це може значно затягнутися у часі, - прокоментував прийняте рішення міський голова Володимир Гройсман. - А на цій території вже потрібно наводити порядок і забезпечити максимально ефективне її використання. Зараз ми робимо комплексний проект із плануванням, визначаємо розподіл земельних ділянок, місцезнаходження доріг, шляхи прокладки мереж, а після цього усі території будуть виставлені на аукціон та реалізовуватимуться абсолютно публічно за ринковою вартістю.