Регіонали розкажуть рядовим партійцям, що їм робити на виборах

Вінницька обласна організація Партії регіонів 21 липня проведе ХІХ обласну партійну конференцію.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомив заступник голови Вінницької обласної організації Партії регіонів Олексій Гаврилов.

Під час зібрання вінницькі регіонали обговорять підготовку до парламентських виборів та оберуть делегатів на черговий з’їзд партії, який відбудеться у Києві 30 липня.

За словами Олексія Гаврилова, звітів і виборів на конференції не планується.