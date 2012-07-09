Регіонали розкажуть рядовим партійцям, що їм робити на виборах
12:16, 09 липня 2012Вінниця
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На конференції
Вінницька обласна організація Партії регіонів 21 липня проведе ХІХ обласну партійну конференцію.
Про це УНІАН-Вінниччина повідомив заступник голови Вінницької обласної організації Партії регіонів Олексій Гаврилов.
Під час зібрання вінницькі регіонали обговорять підготовку до парламентських виборів та оберуть делегатів на черговий з’їзд партії, який відбудеться у Києві 30 липня.
За словами Олексія Гаврилова, звітів і виборів на конференції не планується.
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