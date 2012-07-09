Міжнародний майстер поступився кандидатам

П’ятий етап відкритого чемпіонату Вінницької міської шахової федерації зі швидких шахів, який пройшов 8 липня, зібрав близько 50 учасників. Причому, не лише представників міста над Бугом, але й спортсменів з Житомирської області, Літинського і Жмеринського районів.

Найбільш титулованим серед учасників змагання був досвідчений міжнародний майстер ФІДЕ (Міжнародної шахової Федерації) Віктор Гудок. Але цього разу він виявився лише четвертим, фактично не втрутившись у боротьбу за медалі.

Перше-друге місця розділили, набравши по 7 очок з 8 можливих, два вінницькі кандидати у майстри спорту: 36-річний Михайло Шафір і 11-річний призер юнацького чемпіонату України Влад Лукіянчук. Завдяки перемозі в особистій зустрічі і кращому додатковому турнірному коефіцієнту першим цього разу став старший за віком. Третє місце посів молодий вінницький кандидат у майстри спорту Георгій Галич.

Перший приз серед ветеранів виборов тренер з шахів Дмитро Горбатюк (Дашківці Літинського району), а кращий результат серед дітей показала 13-річна чемпіонка області Айлін Гезгін (Вінниця).

Аналогічні відкриті змагання, у яких можуть взяти участі усі бажаючі, триватимуть приблизно щомісяця до кінця року.