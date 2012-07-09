Зернові вродили гірше, але їх всеодно немає де зберігати

Вінниччина цього річ очікує валового збору зернових на рівні 3,9 млн. т зерна, що на 7% менше, ніж в 2011 році.

Про це на черговій всеукраїнській селекторній нараді за участю аграріїв усіх регіонів країни повідомив начальник головного управління агропромислового комплексу облдержадміністрації Микола Неїлик

Наразі область приступила до збору урожаю ранніх зернових та ріпаку, яких до збирання в поточному році підлягає відповідно 540,6 тис. га та 54 тис. га.

Урожай вже зібрано з 19% площ ранніх зернових, і намолочено 312 тис т збіжжя. Середня урожайність становить 31, 1 ц/га, що на 5,4 ц/га нижче, ніж за відповідний період минулого року.

Озимий ячмінь зібрано на 84 % площ з урожайністю 32 ц/га. Середня урожайність озимої пшениці, яка фіксується на даний час складає 31, 7 ц/га, але є всі передумови для того, щоб в цілому вийти на показник 34-36 ц/га. Горох зібраний на половині площ з урожайністю 23, 6 ц/га.

Микола Неїлик наголосив на проблемі, яка виникла з початком формування в області регіональних та державних ресурсів продовольчого зерна, а саме завантаженість зерноскладів зерном державних ресурсів минулих років.

Станом на 1 липня в них зберігається 104 тис. т такого зерна, а при поставці урожаю 2012 року їх завантаженість буде складати більше 200 тис. т (10 % їх загальної потужності).