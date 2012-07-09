У Ладижині оголошено надзвичайну ситуацію, - повідомляє радіокомпанія «Місто над Бугом».

У криницях жителів приватного сектору міста не стало води. Причину її зникнення з'ясовують фахівці. За словами голови міської ради Ладижина Валерія Коломєйцева, наймовірніша причина - спекотна погода.

Зараз міська влада спільно з рятувальниками організували підвіз води.Це обходиться бюджету Ладижина приблизно у 1300 гривень щоденно.

Щоб вирішити проблему водозабезпечення жителів, керівництво міської ради звернулось до профільних міністерств з проханням виділити кошти на будівництво двох вердловин. Їх вартість близько 7 мільйонів гривень.

Міністерство ЖКГ вже погодилось виділити на дані цілі 900 тисяч гривень. Питання виділення ще 6 мільйонів гривень зараз вирішується у міністерствах МНС та економіки.