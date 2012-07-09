За продаж майна підприємства-банкурта бізнесмена «закрили» на 3 роки

Ленінський районний суд міста Вінниці призначив керівнику районної фірми, який у 2010 році здійснив незаконний продаж двоповерхової капітальної будівлі, покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в господарських товариствах строком на 3 роки.

Про це з посиланням на прес-групу управління СБУ у Вінницькій області повідомляє Вінниця. Info.

Ініційована СБУ перевірка діяльності даної структури виявила факт її заборгованості перед держбюджетом на суму понад 16 мільйонів гривень. На ліквідні активи фірми було накладено арешт. Проігнорувавши даний факт, директор підприємства підробив бланки податкових документів і продав частину майна – будівлю - іншому підприємцю за ринковою ціною 4 мільйони 300 тисяч гривень.

Слідчі СБУ порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 статті 191 і ч.1,2 статті 366 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що заподіяло шкоду державним інтересам, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки).

Розглянувши матеріали справи, суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в господарських товариствах строком на 3 роки.