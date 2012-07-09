3,5 тисяч вінничан вимерли з початку року

Чисельність наявного населення Вінницької області станом на 1 червня 2012 року становила 1631,5 тис. осіб.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загальної кількості жителів 815,8 тис. осіб проживало у міських поселеннях, 815,7 тис. осіб – у сільській місцевості.

Упродовж січня – травня 2012 року чисельність наявного населення скоротилась на 2,7 тис. осіб.

Основним чинником, який мав вплив на формування чисельності населення області було його природне скорочення.

Кількість померлих в області у січні–травні 2012 році перевищила кількість народжених на 3533 особи, у тому числі в міських поселеннях на 49 осіб, у сільській місцевості на 3484 особи.

Водночас в області було зареєстровано міграційний приріст населення, кількість прибулих в область перевищила кількість вибулих на 796 осіб, це сталося за рахунок міграційного приросту населення у міській місцевості – 33 особи та у сільській місцевості – 763 особи.