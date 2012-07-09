У змаганнях з армрестлінгу переміг ... суддя

Минулої неділі біля Вишенського озера відбулись відкриті міські змагання з армрестлінгу.

Боролися на руках і дорослі, і підлітки (у ваговій категорії до 50 кг), адже призерів відзначали у різних категоріях. Загалом змагалося близько півсотні учасників. Серед них були у любителі-початківці, і професіонали – першорозрядники і кандидати у майстри спорту.

Особливих сенсацій не сталося, у фіналах перемагали досвідчені спортсмени. Серед них був Андрій Осадчий, віце-президент міської та обласної федерації армспорту, тренер з армрестлінгу та водночас суддя-секретар нинішніх змагань. У фіналі він здолав свого опонента у напруженій, приблизно рівній боротьбі.

Причому не обійшлось без втручання арбітра, який ретельно слідкував за правилами (положенням ліктів на столі тощо). Зрозуміло, пан Осадчий сам себе не судив. Хоча і не обійшлося без звинувачень в упередженості арбітра з боку завзятих уболівальників.

Напевно, все ж суддя не може бути учасником у жодних змаганнях, чи не так?!