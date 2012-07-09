Дворічну дитину догризав собака, а мама перекидалася з коханцем

Жахлива трагедія сталася вчора в Гайсині на Вінниччині. 2-річна дівчинка, залишена матір’ю без догляду, загинула страшною смертю, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За словами начальника Гайсинського РВ УМВС Андрія Піхоцького, повідомлення надійшло по лінії 102 від охоронника одного з гайсинських підприємств.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Міліція з’ясувала, що дівчинку привезла на територію підприємства її мати, 23-річна жителька одного з сіл району. Близько 23 години молода жінка разом з дитиною приїхала … на побачення до чоловіка, який працював тут охоронником.

Залишивши доньку в приміщенні сторожової охорони, жінка проводила час разом з коханцем на території підприємства.

Дівчинка заснула, але серед ночі прокинулася і, не знайшовши мами, злякалася та почала плакати. Дитя кликало маму, штовхало двері. На дитячий крик до приміщення забіг сторожовий пес та накинувся на дівчинку…

Розтерзане тільце дівчинки горе-матір та її друг виявили близько 5-ї години ранку.

Відносно матері та її друга порушено кримінальну відповідно до ч.3 ст.135 КК України (завідоме залишення в небезпеці особи, яка позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Крім того вирішується питання про притягнення матері до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 166 КК України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).