Шукають водія, що залишив помирати збиту людину

Вчора, 8 липня, о 22.30 на автошляху Липовець – Вінниця поблизу смт. Липовець на узбіччі дороги з тілесними ушкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди, виявлений труп 42-річного жителя села Струтинка Липовецького району.

Як повідомляє СЗГ УМВC України у Вінницькій області, за даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Працівники міліції вживають усі необхідні заходи для розшуку водія та автомобіля, під колесами якого загинув чоловік.

Міліція розшукує учасника дорожньо-транспортної пригоди, який втік з місця аварії, та просить усіх можливих очевидців події зателефонувати за номерами – 61-17-70, 59-33-33 або 102. Анонімність і конфіденційність гарантується.