На «Перлині Чорного моря» Вінницю представлятиме Ольга Стороженко

Вінничанка Оля Стороженко, переможниця конкурсу «Міс студентство Вінниці», представлятиме наше місто на міжнародному конкурсі краси «Перлина Чорного моря-2012».

Змагання красуньвідбудеться у Севастополі 27 липня.

Взяти участь у конкурсі зголосилися понад 200 моделей з країн СНД. З них відібрали лише шістнадцять дівчат з України, Російської Федерації, Білорусі та Молдови.

Всі вони - переможниці конкурсів краси, - повідомляє «Моя Вінниця».