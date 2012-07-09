На «Перлині Чорного моря» Вінницю представлятиме Ольга Стороженко
15:32, 09 липня 2012Вінниця
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«Міс студентство Вінниці»
Вінничанка Оля Стороженко, переможниця конкурсу «Міс студентство Вінниці», представлятиме наше місто на міжнародному конкурсі краси «Перлина Чорного моря-2012».
Змагання красуньвідбудеться у Севастополі 27 липня.
Взяти участь у конкурсі зголосилися понад 200 моделей з країн СНД. З них відібрали лише шістнадцять дівчат з України, Російської Федерації, Білорусі та Молдови.
Всі вони - переможниці конкурсів краси, - повідомляє «Моя Вінниця».
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