Вінничани кататимуться до Києва поїздами Hyundai?

Маршрути швидкісних поїздів Hyundai можуть переглянути і пустити через Вінницю.

Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк у зв'язку з тим, що в "Укрзалізниці" днями пішли на зниження цін на проїзд у експресах, - повідомляє «Вінницький трамвай».

Зокрема, Верховна Рада скасувала податок на додану вартість (ПДВ) для квитків у таких поїздах.

- Скасування ПДВ дозволить зробити експреси більш конкурентоспроможними перед купейними вагонами та СВ. Але це лише один з факторів стимулювання попиту. Щоб квитки на експрес купувалися краще, необхідно зробити більш якісним сервіс і переглянути маршрути, - вважає Сергій Вовк.

Наприклад, маршрут Київ-Львів, на його думку, слід було б пустити через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, а не Рівне.

- Це подовжило б маршрут на 50 кілометрів, але кількість платоспроможних пасажирів збільшилася б, - упевнений Сергій Вовк.

Нагадаємо, що після скасування податку вартість квитків в II класі буде не набагато вищою, ніж у купейних фірмових потягах. Зараз у системах бронювання з урахуванням ПДВ квиток II класу на експрес Київ-Львів обходиться в 322,97 грн (після скасування ПДВ - 258,37 грн), а в купе - 112-175 грн.