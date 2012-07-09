«Опель» вилетів на дерево

16:26, 09 липня 2012
Вінниця
0 0

Троє постраждалих

8 липня о 16.30 в смт. Стрижавка 24-річний водій автомобіля «Опель Вектра» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок порожньо-транспортної пригоди водій та його 22 та 25-річні пасажири отримали черепно-мозкові травми, численні переломи та були госпіталізовані до вінницької лікарні.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter