«Опель» вилетів на дерево
16:26, 09 липня 2012Вінниця
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Троє постраждалих
8 липня о 16.30 в смт. Стрижавка 24-річний водій автомобіля «Опель Вектра» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.
Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.
Внаслідок порожньо-транспортної пригоди водій та його 22 та 25-річні пасажири отримали черепно-мозкові травми, численні переломи та були госпіталізовані до вінницької лікарні.
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