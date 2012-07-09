Опозиційний нардеп їде рятувати школу від закриття

Завтра, 10 липня, на Вінниччину завітає народний депутат України, член Комітету з питань науки і освіти, голова підкомітету з питань базової освіти Олеся Оробець.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомили в прес-службі регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Пані Олеся зустрінеться з активом регіонального штабу Об‘єднаної опозиції «Батьківщина» та представниками ЗМІ.

Народний депутат представить деякі аспекти проекту програми Об‘єднаної опозиції «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя», які входять до її компетенції. Ця програма, зокрема, передбачає рівні можливості отримання сучасної освіти.

Що стосується сільських дітей, то задекларовано, що в кожному населеному пункті, де є діти віком до 10 років, має бути дитячий садок та початкова школа.Від теоретичних викладок нардеп має перейти до практичних «занять». В той же день вона відвідає село Біликівці Жмеринського району, з метою врятувати місцеву школу від закриття.