Вінничанам тільки овочі по кишені

На споживчому ринку області у червні по відношенню до травня 2012р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,7%.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільше (на 20,5%) подешевшали яйця. Хліб і хлібопродукти стали дешевшими на 0,3%, рис – на 1,6%, сир і м'який сир (творог) – на 1,8%, молоко – на 3,2%.

Разом з цим, риба та продукти з риби подорожчали на 0,1%, м'ясо птиці – на 2,4%.

Овочі в цілому подешевшали на 4,9%, у т.ч. овочі, вирощені з їхнього насіння знизились в ціні на 25,9%.

Фрукти загалом подорожчали на 0,2%, у т.ч. цитрусові – на 3,5%, однак яблука подешевшали на 1,5%, банани – на 10,4%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,1%, у т.ч. алкогольні напої зросли в ціні на 0,4%, тютюнові вироби подешевшали на 0,2%.