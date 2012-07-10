Через негоду залишилися без світла 18 населених пунктів

124 населених пункти були знеструмлені в ніч з 9 на 10 липня через дощ і пориви вітру в 6 областях.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у Київській області без світла залишилися 32 населених пункти, у Чернігівській - 22, Хмельницькій - 21, Житомирській - 20, Вінницькій - 18, Івано-Франківської - 11.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.