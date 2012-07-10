Через негоду залишилися без світла 18 населених пунктів
09:15, 10 липня 2012Вінниця
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На Вінниччині
124 населених пункти були знеструмлені в ніч з 9 на 10 липня через дощ і пориви вітру в 6 областях.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, у Київській області без світла залишилися 32 населених пункти, у Чернігівській - 22, Хмельницькій - 21, Житомирській - 20, Вінницькій - 18, Івано-Франківської - 11.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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