Леся Оробець: українська «норма» відкату – 30%

Опозиційний народний депутат народний депутат Леся Оробець під час прес-конференції у Вінниці заявила, що наразі українські можновладці «практикують» відкати на рівні тридцяти відсотків від суми оборудки.

Від держбюджету, таким чином, чинна влада відщипує 70 млрд. гривень на рік.

-Ці гроші вкрадені у нас з вами і нам же повертаються у вигляді передвиборчого підкупу, – сказала пані Оробець.