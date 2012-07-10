Леся Оробець: українська «норма» відкату – 30%

09:28, 10 липня 2012
Вінниця
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Державі це коштує 70 млрд. гривень

Опозиційний народний депутат народний депутат Леся Оробець під час прес-конференції у Вінниці заявила, що наразі українські можновладці «практикують» відкати на рівні тридцяти відсотків від суми оборудки.

Від держбюджету, таким чином, чинна влада відщипує 70 млрд. гривень на рік.

-Ці гроші вкрадені у нас з вами і нам же повертаються  у вигляді передвиборчого підкупу, – сказала пані Оробець.

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