Леся Оробець: українська «норма» відкату – 30%
09:28, 10 липня 2012Вінниця
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Державі це коштує 70 млрд. гривень
Опозиційний народний депутат народний депутат Леся Оробець під час прес-конференції у Вінниці заявила, що наразі українські можновладці «практикують» відкати на рівні тридцяти відсотків від суми оборудки.
Від держбюджету, таким чином, чинна влада відщипує 70 млрд. гривень на рік.
-Ці гроші вкрадені у нас з вами і нам же повертаються у вигляді передвиборчого підкупу, – сказала пані Оробець.
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