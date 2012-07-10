В прокурорів є питання до податківців по відшкодуванню ПДВ
09:49, 10 липня 2012Вінниця
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Барському спиртокомбінату
ДП „Барський спиртовий комбінат” незаконно отримав 412 тис.грн. ПДВ.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Прокуратурою Барського району спільно з відділом внутрішньої безпеки при ДПС у Вінницькій області виявлено факт незаконного відшкодування у 2011 році з державного бюджету працівниками Барської МДПІ ДП „Барський спиртовий комбінат” податку на додану вартість в сумі 412 тисяч гривень.
На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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