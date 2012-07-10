В прокурорів є питання до податківців по відшкодуванню ПДВ

ДП „Барський спиртовий комбінат” незаконно отримав 412 тис.грн. ПДВ.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Барського району спільно з відділом внутрішньої безпеки при ДПС у Вінницькій області виявлено факт незаконного відшкодування у 2011 році з державного бюджету працівниками Барської МДПІ ДП „Барський спиртовий комбінат” податку на додану вартість в сумі 412 тисяч гривень.

На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи.

