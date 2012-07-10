У Вінницькій райраді «відстрілюють» депутатів - бютівців

Після того, як вкінці квітня депутати Вінницької районної ради усунули з посади заступника голови райради бютівця Сергія Сітарського, чиновники фактично створили провладну коаліцію без жодних зовнішніх впливів, і тепер намагаються позбутися усіх невгодних їм людей у апараті, - вважають в Об’єднаній опозиції «Батьківщина».

«Скидання» Сітарського у райраді було здійснено голосами депутатів Партії регіонів, «Совісті України», «Єдності», «Сильної України». Депутати від «Батьківщини», «Свободи» та «Фронту змін» у голосуванні не брали участь. На його місце сів Василь Ковальчук із Партії регіонів, що працював першим заступником голови Вінницької районної державної адміністрації Павла Векліча.

Місце першого заступника також не довго пустувало, його зайняв Віктор Шмігель із партії «Єдність».

Опозиціонери підозрюють, що зняття Сергія Сітарського, одностайне голосування «Єдності» та розподіл місць в райдержадміністрації і райраді не випадкові, позаяк до влади приходять тільки коаліційні сили або ті, хто з ними товаришує.

Сергій Сітарський каже, що справа не в ньому, а в посаді, яку він займав. Мовляв, крісло заступника регіонали віддадуть іншій людині, яка більше займатиметься організацією виборів, аніж турботами району.

- Представники «Єдності» підіграють владі і знищують опозицію, - коментує ситуаціюдепутат від «ВО «Батьківщина». – На підтвердження, у Вінницькій районній раді «Єдність» утворила коаліцію з Партією регіонів, а керівника фракції «Єдності» призначено в червні цього року на посаду першого зама голови районної державної адміністраціїї.

За словами Сітарського, на черговій сесії райради основне питання – зміна штату структури апарату, мета якого – прибрати депутатів від партійної організації «ВО «Батьківщина», які працювали в районній раді.

- Працівники Вінницької районної ради Ігор Вернигор, Наталя Добровольська та Дмитро Часовських (у якого ще забрали посаду голови бюджетної комісії), опинилися на шляху амбіцій провладної сили і їх зніматимуть тільки тому, що вони з іншого політичного табору, - каже Сітарський.