Найвищий бал ЗНО набрали 17 випускників

17 вінницьких випускників під час ЗНО набрали найвищий бал – 200 із 200 можливих.

Про це з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти повідомляє ВінницяОК.

- Це досить непоганий показник по державі, – прокоментував інформацію директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. – Він засвідчує стабільну якість освіти. Зазвичай, Вінниччина щороку показує результат у 17 – 20 «двохсотників».

Окрім нашої області таким показником можуть похвалитись лише Київщина, Донеччина та Львівщина (окрім зазначених областей регіональні центри оцінювання якості освіти функціонують у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській областях та у Сімферополі). Однак кількісний показник у даному випадку доволі умовний, адже кількість абітурієнтів у різних областях непропорційна. Наприклад, на Київщині абітурієнтів більше, ніж на Вінниччині, а показник показуємо майже однаковий, – пишається Геннадій Іванович.

Найбільшу кількість «двохсотників» підготували педагоги Вінниці. Наприклад, двоє абітурієнтів-двохсотників – з вінницької гуманітарної гімназії № 1. А один випускник вінницької ФМГ № 17 – Олександр Деундяк – показав результат у 200 балів аж з двох предметів – фізики та математики. По одному рекордсмену-двохсотнику мають вінницькі ЗОШ № 3 та ЗОШ № 34.