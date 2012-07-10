У Вінницькій виправній колонії №86 та Стрижавській виправній колонії №81 для тамтешніх в′язнів на початку липня влаштував благодійні концерти „вуличний шансоньє” Альберта Салтиков, - повідомляє головний спеціаліст (з зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

Концерти тривали близько двох годин. В перервах між піснями Альберт розповідав про своє життя, про участь у гарячих точках Чечні та Нагорного Карабаху і на прикладі свого особистого життя намагався довести кожному слухачу, що потрібно жити, не порушуючи закон та повертатися повноправним членом суспільства аби працювати на його благо та благо своєї сім'ї.

Репертуар співака складався переважно з авторських пісень, які він виконував у стилі Міської лірики, а наприкінці зустрічі Альберт виконав пісні Михайла Круга.