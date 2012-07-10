На горе фальсифікаторам підготували сотню кваліфікованих спостерігачів

У селищі Високе Томашпільського району Вінницької області 6-9 липня за участі молоді й міжнародних та українських експертів з виборчого законодавства працював молодіжний табір «Через чесні вибори до Євросоюзу».

За словами заступника керівника Фонду Петра Порошенка Владислава Синяговського, цей навчальний захід спрямовано на проведення чесних та прозорих виборів, які 28 жовтня 2012 року стануть для української спільноти своєрідним «іспитом». Тому й назва цього заходу: «Через чесні вибори до Євросоюзу» - говорить сама за себе. Синяговський зазначив, що у тренінгу-семінарі прийняли участь близько 100 людей від 18 до 35 років з різних районів Вінницької області, які на лісовій галявині розгорнули наметовий табір

- Ми проводили консультації та запросили до участі в семінарі представників фонду Кондрада Аденауера, ОБСЄ, міжнародні організації, які присутні в Україні. Нам вдалось до процесу навчання залучити кращих знавців виборчого права - таких як Олександр Черненко, який викладав теорію, а наступного дня – ігровий тренінг з відображення дня виборів та роботи виборчої комісії. Вдалось залучити представників організації «Пора», які мають величезний досвід та знання в організації та проведенні виборчого процесу. Також ми запросили представників організації «Майдан», який утримується за допомогою громадських дописувачів, - розповів Синяговський.

На семінарі обговорювалась загальнополітична ситуація в Україні, передвиборчі особливості політичної ситуації на Вінниччині. Окрім того, вивчались можливості мобілізації виборця та яким чином цього можна досягнути. Учасники заходу переконані, що відповідні навички необхідні не лише для захисту результатів виборів, а й для виявлення справжньої позиції громадян України.

Під час семінару голова Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" Олександр Черненко детально розповів про різні форми фальсифікацій, які очікуються на цьогорічних парламентських виборах і яким чином їх можна унеможливити.

Головною загрозою ж цих виборів Черненко називає підкуп виборців, який може використовуватись серед знайомих та родичів, на яких «рука не підніметься заявити». «Підкуп виборців гратиме вирішальну роль на цих виборах. Більшість цього підкупу робитиметься ще до виборів за принципом побудови пірамід, на кшталт пірамід мережевого маркетингу, або фінансових пірамід», - застерігає Черненко.

Спостерігачі, на думку експертів, повинні бути готовими зустріти різного роду виборчі фальсифікації, бути «озброєними» - знати, як із цим можна боротися юридичними методами. Адже скупка голосів – є кримінальним злочином, за яке передбачено покарання позбавленням волі.

Ввідсотків 70 учасників цього семінару вже можуть працювати спостерігачами на високому професійному рівні.