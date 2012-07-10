«Свобода» закидає прокурору області «підігравання Гройсману»

Офіційний сайт ВО «Свобода» оприлюднив відповідь Прокурора Вінницької області Олександра Мрихина на запит депутата Вінницької обласної ради Сергія Свитка щодо законності ухвалення Вінницькою міською радою рішення про встановлення пам'ятника Т.Шевченку.

У повідомленні йдеться, що прокуратурою «підстав для опротестування вказаних рішень не виявлено».

«Зокрема в офіційній відповіді № 07/-1760-05 від 18.06.2012 р. на ім'я депутата Вінницької обласної ради Сергія Свитка прокурор Вінницької області О. Мрихин зазначає: «Прокуратура розглянула звернення щодо законності ухвалення Вінницькою міською радою рішення про встановлення пам'ятника Т.Шевченку. Встановлено, що виконком Вінницької міської ради 26.02.2004 р. вирішив розпочати реконструкцію площі Театральної в м. Вінниці із встановленням пам'ятника Т. Шевченку. У зв'язку з відсутністю коштів реконструкція площі була проведена без спорудження пам'ятника». Отже, реконструйовану площу Театральну, на яку уже було витрачено певну частину коштів, можна вважати об'єктом незавершеного будівництва».

Крім того, у відповіді зазначається, що «оскільки, крім звернення благодійного фонду «Подільська громада», жодних клопотань не надходило, виконкомом та в подальшому сесією міськради погоджено питання спорудження пам'ятника Т.Шевченку на площі В. Стуса».

Вінницька обласна організація ВО «Свобода» вважає, що «вказана інформація не відповідає дійсності, так як на адресу Вінницької міської ради перед ухваленням остаточного рішення щодо місця для спорудження пам'ятника було направлено десятки колективних звернень громадян (науковців, вчителів, митців, молодіжних та громадських організацій), 3 410 тисяч підписів громадян Вінниччини на твердих носіях (підписних листах) в підтримку спорудження пам'ятника Т.Шевченку на площі Театральній було офіційно зареєстровано у Вінницькій міській раді, про що є підтверджуючі документи і відео. Однак, міська влада на чолі із В. Гройсманом цинічно ігнорувала вказані звернення громадян».

Далі сайт цитує відповідь прокуратури, в якій, зокрема, зазначено, що «підстав для опротестування вказаних рішень не виявлено». Водночас прокурор визнає, що «при перевірці дотримання Закону України «Про доступ до публічної інформації», встановлено, що міською радою не виконуються вимоги ст.15 вказаного нормативно-правового акту в частині своєчасного оприлюднення проектів своїх рішень». Також вказано, що на усунення зазначеного порушення прокуратурою міста Вінниця внесено подання міському голові, яке перебуває на розгляді».