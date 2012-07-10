Вінничанам повернули менше третини заборгованої зарплати

Порівняно з початком 2012 року сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та організацій м. Вінниці зменшилась на 27,5%.

Як повідомило управління у справах преси та інформації ОДА з посиланням на головне управління статистики у Вінницькій області, у грошовому еквіваленті такий відсоток становить 1996,1 тис. грн.

До 1 травня 2012р. заборгованість зменшилась на 2,0% (або на 105,3 тис. грн.) і на 1 червня 2012 року становила 5268,2 тис. грн.

Із загальної суми боргу більше половини (60,2%) припадає на підприємства-банкрути, 29,2% – на економічно активні підприємства, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 10,6%.

У загальній сумі заборгованості Вінницької області питома вага м. Вінниці становила 34,9%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств у порівнянні з початком 2012 року зменшилась на 18,8% (або на 356,2 тис. грн.), а до 1 травня 2012р. збільшилась на 33,0% (або на 382,5 тис. грн.) і на 1 червня 2012 року становила 1540,8 тис. грн.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, впродовж травня зросла на 48,9% та становила 533 особи або 0,5% загальної кількості працюючих.

Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 2891 грн.

Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 16 підприємств-банкрутів міста. Сума їх боргу, яка становила 3171,1 тис. грн. порівняно з початком року зменшилась на 22,2%, а до 1 травня 2012р. – на 13,3%.

