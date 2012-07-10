Останній матч ліквідованої «Ниви»?

Вже після відмови від участі у чемпіонаті України з футболу (через брак фінансування), про що офіційно було повідомлено Професійну футбольну лігу, вінницька «Нива» провела товариський матч з колективом фізкультури «Рось» (Біла Церква, Київська область).

«Ниві» довелося відіграватись після швидкого гола, забитого гостями в дебюті першого тайму. Перший м’яч наша команда провела стараннями Петрука, який вийшов віч-на-віч з голкіпером і заштовхав шкіряну кулю з третьої спроби. Янченко забив другий гол у аналогічній ситуації. Переможну крапку поставив юний Кожуховський, який забив у дальню «дев’ятку» воріт. Отже, 3:1 на користь нашої команди. Це перша перемога «Ниви» у нинішнє міжсезоння. До цього команда міста над Бугом зазнала двох поразок і одного разу зіграла унічию.

Уболівальники вінницького футболу зберігають примарну надію на те, що «Нива» все ж заявиться у офіційні змагання чемпіонату України, хоча б і другої ліги. Нагадаємо, наша команда мала стартувати у першій лізі чемпіонату України сезону 2012/2013 років 14 липня домашнім поєдинком із «Зіркою» (Кіровоград).