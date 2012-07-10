Бершадець Сергійко Іванченко заспіває в фіналі „Кроку до зірок”

Сергійко Іванченко - перший учасник від м. Бершаді у Всеукраїнському дитячому телевізійному конкурсі "Крок до зірок" (2012).

Хлопчик успішно пройшов відбіркові, І та ІІ тури. Зараз готується до фіналу.

Сьогодні, 10 липня, о 10.55 повтор передачі 1 тур "Крок до зірок" в якому бере участь наш земляк .

У свої 9 років він постійний учасник та переможець районних та обласних пісенних фестивалів, концертів, свят. Володар Гран-прі ХУІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Різдвяні "Зоряні мости" у номінації естрадний вокал 5-8 років (м. Київ - грудень 2011).

Віддайте свій голос за юного бершадця!Проголосувати за земляка ВКонтакті можна тут http://vk.com/photo-30207493_285812165

Сторінка Сергія на сайті "Крок до зірок" http://www.krokdozirok.com/participants/11.htm