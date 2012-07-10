Жінка пожертвувала життям за благополуччя худоби
13:10, 10 липня 2012Вінниця
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Ховала сіно - вбило блискавкою
9 липня в с. Сологубівка Оратівського району Вінницької області внаслідок нещасного випадку загинула жінка.
Про це повідомляє Вінниця.Інфо з посиланням на УМНС України у Вінницькій області.
Вчора в с. Сологубівка, 46-річна жінка до початку грози вирішила швидко прибрати сіно та території власного господарства. В той час вже були розряди блискавки, яким її вразило.
Від отриманих травм громадянка загинула на місці.
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