Жінка пожертвувала життям за благополуччя худоби

9 липня в с. Сологубівка Оратівського району Вінницької області внаслідок нещасного випадку загинула жінка.

Про це повідомляє Вінниця.Інфо з посиланням на УМНС України у Вінницькій області.

Вчора в с. Сологубівка, 46-річна жінка до початку грози вирішила швидко прибрати сіно та території власного господарства. В той час вже були розряди блискавки, яким її вразило.

Від отриманих травм громадянка загинула на місці.