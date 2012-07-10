Подорожчали залізничні квитки і квартплата
13:45, 10 липня 2012Вінниця
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Діра в гаманці
На Вінниччині ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у червні зросли на 1,2%, у т.ч. квартирна плата підвищилась на 16,5%.
Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.
Послуги охорони здоров'я стали дешевшими на 0,5%, при цьому фармацевтична продукція подешевшала на 0,5%.
У сфері транспорту ціни (тарифи) знизились на 1,3%, у т.ч. паливо та мастила стали дешевшими на 3,1%. Вартість послуг залізничного пасажирського транспорту зросла на 5,4%.
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