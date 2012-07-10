Подорожчали залізничні квитки і квартплата

На Вінниччині ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у червні зросли на 1,2%, у т.ч. квартирна плата підвищилась на 16,5%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Послуги охорони здоров'я стали дешевшими на 0,5%, при цьому фармацевтична продукція подешевшала на 0,5%.

У сфері транспорту ціни (тарифи) знизились на 1,3%, у т.ч. паливо та мастила стали дешевшими на 3,1%. Вартість послуг залізничного пасажирського транспорту зросла на 5,4%.