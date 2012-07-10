Немирівський район "засвітився" як виробник наркосировини
14:02, 10 липня 2012Вінниця
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Виявили посіви маку та конопель
9 липня під час проведення профілактичних заходів в с. Медвеже та смт. Брацлав Немирівського району працівники районного відділу міліції виявили та вилучили значну кількість незаконного посіву наркотичних рослин.
Про це повідомив сектор зв'язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.
А саме, маку майже 400 рослин та коноплі понад 500 рослин.
Вилучене направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області.
Всього за добу виявлено 5 фактів незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
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