Вінницькі хокеїсти зберегли лідерство у Кубку Співдружності

У білоруській столиці Мінську відбувся II тур Кубка Співдружності з хокею на траві серед клубів – чемпіонів з України, Росії і Білорусії. Нагадаємо, що I тур цього змагання проходив у Вінниці, після чого наша команда «Олімпія-Колос-Секвоя» («ОКС») вийшла в лідери.

У першому матчі другого тура «ОКС» здолала «Динамо» (Електросталь, Московська область, Росія) з рахунком 4:2. У наступній грі підопічні Павла Мазура з футбольним рахунком 1:0 переграли «Будівельник» (Брест, Білорусія). І у завершальному поєдинку тура вінницькі хокеїсти розійшлись миром з ХК «Мінськ» (Білорусія) – 4:4.

Таким чином, після II туру Кубка Співдружності «ОКС» зберігає лідерство – 13 очок. На другому місці – ХК «Мінськ» – 10 очок. У «Динамо» і «Будівельника» – по 6 очок.

– Наша мета – перемога у цьому змаганні, як і минулому Кубку Співдружності. Хоча і не за будь-яку ціну, – сказав Павло Мазур.

Матчі 3-го туру пройдуть 23–25 серпня у м. Електросталь.

