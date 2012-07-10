Купальника залишили без мопеда

Вчора ,9 липня, до Жмеринського райвідділу міліції з заявою звернувся 36-річний житель с. Станіславчик.

Як виявилось, цього ж дня, неподалік місцевого ставка було скоєно крадіжку його мопеда марки "VIPER", вартістю 5 000 грн.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, працівники міліції встановили, що злочин скоїв 19-річний житель міста Жмеринка.

Викрадений мопед вилучено та повернуто власнику.