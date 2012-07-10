Купальника залишили без мопеда
14:52, 10 липня 2012Вінниця
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Вкрали, поки плюскався у ставку
Вчора ,9 липня, до Жмеринського райвідділу міліції з заявою звернувся 36-річний житель с. Станіславчик.
Як виявилось, цього ж дня, неподалік місцевого ставка було скоєно крадіжку його мопеда марки "VIPER", вартістю 5 000 грн.
Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, працівники міліції встановили, що злочин скоїв 19-річний житель міста Жмеринка.
Викрадений мопед вилучено та повернуто власнику.
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