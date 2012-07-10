Вінниччина зібрала майже третину ранніх зернових

За інформацією начальника головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Миколи Неїлика, станом на 9 липня до збору урожаю приступило 24 райони області.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА,

З 540,6 тис. га площ ранніх зернових, які підлягають до збирання, зібрано 147,8 тис. га, що становить 27%. Намолочено 474,2 тис. тонн при середній урожайності 32,1 ц/га.

За словами Миколи Неїлика, з 44,9 тис. га площ, що підлягають до збирання, озимого ячменю зібрано на 40,6 тис. га (90%), намолочено – 130,6 тис. тонн. Середня урожайність – 32,2 ц/га, що на 4,6 ц/га нижча минулорічної. Збирання озимого ячменю завершили у 8 районах.

Озимої пшениці з 347,7 тис.га зібрано на 90,4 тис. га (26%). Намолочено – 300,7 тис. тонн при урожайності 33,3 ц/га. У Вінницькому, Оратівському, Іллінецькому та Хмільницькому районах урожайність озимої пшениці вище 40 ц/га. Найнижча урожайність в Піщанському і складає 25 ц/га, Чечельницькому - 28 ц/га, Барському та Бершадському районах - по 30,3 ц/га.

З 112,5 тис. га, що підлягають до збирання, ярого ячменю зібрано на 11,5 тис. га (10%), намолочено – 29,9 тис. тонн , при урожайності 26,1 ц/га.

Гороху з 6,6 тис. га, що підлягають до збирання, обмолочено на 4,6 тис. га (70%), намолочено – 11,3 тис. тонн, при урожайності 24,7 ц/га.

Яру пшеницю зібрано на 0,5 тис. га (3%) з 17,5 тис. га, що підлягають до збирання. Намолочено – 1 тис. тонн при урожайності 21,7 ц/га.

Озимого ріпаку обмолочено на 26,5 тис. га (57,6%) з 46 тис. га, намолочено – 57,2 тис. тонн при урожайності 21,6 ц/га, що на 1,4 ц/га вище минулорічної.

В Чечельницькому районі розпочали збирання ярого ріпаку, якого скошено та обмолочено – 112 га, намолочено – 159 тонн при урожайності 14,2 ц/га.

