Щербаківська: підтримку вінничан на виборах купують по тисячі гривень

Керівник Вінницького обласного штабу Об’єднаної опозиції „Батьківщина” Людмила Щербаківська заявила, що влада на Вінниччині налагоджує систему підкупу виборців за принципом сітьового маркетингу.

Про це вона повідомила сьогодні під час прес-конференції народного депутата Лесі Оробець.

- Сьогодні до мене передзвонив керівник Оратівського виборчого штабу і надав інформацію, що голови деяких сільських рад збирають людей у „сітьовий маркетинг”, дають по тисячі гривень за те, щоб голосувати за владу і за провладного кандидата. Якщо ти приводиш наступну людину – ти отримуєш 200 гривень, а та людина також тисячу, - сказала Щербаківська.- Тобто, влада вже „працює”, а ми повинні все це фіксувати. Є люди, які готові надати цю інформацію(офіційно – авт.), але просять, щоб захистили їхню сім’ю. Адже ви розумієте, що коли людина скаже, хто її приніс гроші, це вже свічення реального підкупу виборця.

За словами Людмили Михайлівни, система контролю за „відробітком” грошей також відпрацьована.

- Людям сказали, що будуть роздавати мобільні телефони , - після того, як людина проголосує, має сфотографувати бюлетень на мобільний телефон. Потім його винесе і передасть наступному.