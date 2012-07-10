Вінничани – бронзові призери «ДіаЄвро-2012»!

З 4 по 8 липня у Києві проходив I Європейський чемпіонат з міні-футболу серед хворих на цукровий діабет «ДіаЄвро-2012». Збірна України, до складу якої входили один сумчанин і решта вінничан, виборола на цих змаганнях бронзові нагороди серед 8 команд-учасниць.

Цій події була присвячена прес-конференція, яка відбулась 10 липня у прес-центрі управління у справах преси і інформації ОДА. На заході були присутніми гравці команди, головний тренер Володимир Цибрій і керівники збірної: голова Громадської ради при ОДА Пилип Прудиус, президент благодійного Фонду «Здорова нація» Вадим Кудіяров і представник фонду Володимира Продивуса Олег Тарлецький.

Володимир Цибрій наголосив, що українцям під фортунило з жеребкуванням: найбільш сильні команди зійшлися у іншій підгрупі. Тому вінничани спочатку просто трощили своїх опонентів: узбеків – 13:0, казахів – 7:1, білорусів – 8:1. У напівфіналі наша команда зустрічалася з хорватами. За рахунку 1:1 вінничани мали кілька чудових нагод вийти уперед, але не скористалися ними і у підсумку поступилися з рахунком 1:3. У поєдинку за бронзові медалі наша команда знову зустрілася з казахами і розгромила їх з рахунком 11:0. Кращим бомбардиром турніру став вінничанин Дмитро Марченков, який забив 16 м’ячів.

А переможцями турніру стали хорвати, які у фіналі переграли словаків.

– Ми мали шанс здолати хорватів, які нас побоювались і у першому таймі не знали, як з нами грати. Утім, майбутні переможці турніру за рівного рахунку забили нам випадковий гол, який вплинув на перебіг зустрічі, – каже гравець збірної України Олексій Артюхов. – Все ж їхня перемога є закономірною. Адже всі наші гравці є любителями, у той час як кілька хорватських гравців грають у національних змаганнях з міні-футболу.

– Через брак фінансування ми заявили лише 7 гравців, у той час як деякі інші команди привезли повний склад – 12 футболістів. Тому, коли у нас через погане самопочуття в останній грі не виступали 2 футболісти, ми навіть не могли робити заміни, – інформує Володимир Цибрій.

– На жаль, на Вінниччині зі спортсменами, хворими на цукровий діабет, не займаються ані в ДЮСШ, ані у спеціалізованому товаристві «Інваспорт», – скаржиться Вадим Кудіяров. – Тому нам довелося шукати футболістів, використовуючи списки хворих діабетом, надані нам у диспансері.