«Регіони» прислали «важку артилерію», - Шуфрича і Толстоухова

Партія регіонів, яка в області досі якось сором’язливо обходилась без власне партійної агітації, стартує за участі важковаговиків, - на Вінниччину їдуть заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Нестор Шуфрич та радник, спеціальний уповноважений Прем'єр-міністра України Анатолій Толстоухов.

Як повідомили у прес-службі Вінницької обласної організації ПР, Толстоухов вже у Вінниці. Завтра він планує відвідати Тульчин і Калинівку. Очікується, що пан Толстоухов поспілкується там з працівниками соцфери та медицини, а також із військовими.

Нестор Шуфрич насамперед поїде до працівників Вінницького трамвайно-тролейбусного управління, - поспілкується з колективом. Кажуть, там буде і Володимир Гройсман, який згодом познайомить Шуфрича з роботою міської ради.

Також на Нестора Івановича чекає зустріч з молоддю, - в приміщенні аграрного університету(що навпроти універмагу), а потім – з громадою Немирова.

Про свої враження від відвідин області «регіональні» гості обіцяли розповісти журналістам на прес-конференції.