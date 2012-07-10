Батьки-п’яниці довели дитину до самогубства

9 липня о 7:20 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини міста Ямпіль надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення Ямпільської центральної районної лікарні доставлено 17-річну дівчину з діагнозом «отруєння невідомим хімічним препаратом (суїцідальна спроба)».

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, в даний час потерпілій надано невідкладну медичну допомогу, стан її здоров’я задовільний. Дівчина знаходиться під наглядом лікарів реанімаційного віділення міської лікарні.

Зі слів потерпілої причиною звести рахунки із життям стало систематичне вживання батьками алкогольних напоїв.