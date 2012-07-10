Вінницьке «Джерельце» - переможець Всеукраїнського фестивалю мистецтв

Зразковий ансамбль танцю «Джерельце» Вінницької дитячої школи мистецтв «Вишенька» став володарем Гран-прі першого Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Бессарабський колорит», який нещодавно проходив у місті Хотин.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Загалом вінничани «відзначилися» у трьох номінаціях, представлених на фестивалі.

Учасники фестивалю, колективи із різних міст України, представляли свої номери у чотирьох жанрах: вокальному, хореографічному, театральному та музичному. Перше місце у вокальному жанрі здобув також вінничанин – Назарій Стіснянський, який навчається у дитячій школі мистецтв «Вишенька». А викладацький оркестр народних інструментів цього закладу естетичного виховання отримав диплом учасника. Загалом фестиваль проходив у чотирьох вікових категоріях.

За словами керівника зразкового ансамблю танцю «Джерельце», який і став володарем Гран-прі, Тетяни Стіснянської, чи не найбільша кількість учасників фесту було із Чернівецької області. «Фестиваль «Бессарабський колорит» проводився вперше, і, мабуть, через те, що приймали учасників фестивалю у місті Хотин, чи не найбільша кількість конкурсантів була саме із Чернівецької області, - розповідає Тетяна Стіснянська. - Дуже приємно, що у фестивалі такого масштабу переможні місця дістались саме нашій школі. Це говорить про те, що у Вінниці проживає чимало по-справжньому талановитих діток».