В чергових дитсадках – «звірство» і міфічні істоти

Протягом липня у 6 чергових дитячих садочках, які працюють у різних районах міста на період проведення ремонтних робіт в інших садочках, малечі сумувати не доводиться. Для того, аби це літо дітям запам’яталось, вихователі дошкільних закладів розробили цілу низку конкурсів, пізнавальних програм, ігор та концертів. Крім того, дошкільнят розважатимуть пізнавальними екскурсіями, веселими вікторинами та виставами лялькових театрів, - повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Кожен новий день для дошкільнят проходить під різною тематикою. Так, наприклад, у 29 садочку відбуватимуться такі тематичні розваги, як день казки, театру, мультиків, день цирку, клоунів, день фокусів, день цукерки, новий рік навпаки та інші. У ДНЗ №73 триває освітній проект «Літні гостини», в якому передбачено проведення свят та розваг: «Ой, на Івана, ой, та й на Купала», «Як Коза-Дереза у «Теремку» побувала», «Веселі нотки» та інші цікаві проекти. До речі, саме у садочку №73 «Теремок» розважатимуть не лише діток – тут планується провести майстер-клас для батьків «панамка своїми руками».

Як повідомила заступник директора департаменту освіти, начальник відділу дошкільної освіти та обліку дітей Вінницької міської ради Людмила Рихліцька, в перший день прийому нових дітей із інших дошкільних закладів їх зустрічали улюблені «мультяшні» герої Маша і Ведмідь, а також Заєць та Лисиця. «Крім того, для кращого ознайомлення із дошкільним навчальним закладом було організоване так зване довідкове бюро, тобто екскурсія-огляд по садочку, - говорить Людмила Рихліцька. – А для того, аби у перший день дітки змогли відчути себе, скажімо, у «Теремку» як вдома, педагоги провели комунікативні ігри «Давайте познайомимось» та «Розкажи про себе». Потім було проведено ранкову гімнастику із улюбленими казковими героями та спільні ігри».

У цьому ж садочку для діток проводяться і різноманітні майстер-класи, зокрема щодо виготовлення масок, ескізів тощо, а також театралізовані, дидактичні та комунікативні ігри. У дитсадочку №31 «Сонечко» для вітання «новоприбулих» діток було також влаштовано свято «У колі дружньої родини». У цьому закладі кожен тиждень також має свою тематику. На разі триває тиждень театрального мистецтва, під час якого дітки виступають акторами у різних виставах.

Цікаво малятам і в дошкільному закладі № 74. Тут малечу зустрічав кумедний клоун, який вручав малюкам яскраві смайлики та дарував посмішки та компліменти. Крім того, на вечірній прогулянці дітки перевтілювались у героїв казок, імітуючи їхні рухи, голос та поведінку. Під час гри «В гостях у казки» малеча із задоволенням співали пісеньки своїх улюблених героїв. Також для діток було проведено конкурс малюнку на асфальту тощо. Розмаїття конкурсів, розваг та ігор чекали на діток і у садочку №14. А в ДНЗ №27 казковий Карлсон розважав малечу дитячою дискотекою, займався разом з ними гімнастикою та навчав малюків бути дружніми один до одного.

«Ми сподіваємось, що програми, які підготували вихователі для діточок, дозволять діткам не лише оздоровитися, а й змістовно та весело проводити час», - говорить Людмила Рихліцька.