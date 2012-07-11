Держфінінспекція повернула державі понад 24 млн. гривень

Протягом січня – червня 2012 року фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму більш як 24 млн. грн. За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 176 управлінських рішень.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

За матеріалами ревізій правоохоронні органи порушили 30 кримінальних справ. Ще 50 кримінальних справ порушені за результатами участі працівників Держфінінспекції у Вінницькій області як залучених спеціалістів у перевірках, що їх проводили правоохоронні структури.

У 105 випадках до об’єктів, на яких виявлені порушення бюджетного законодавства, застосовано фінансові санкції.

Зокрема, 34 підприємствам, установам, організаціям зменшено бюджетних асигнувань на загальну суму майже 9 млн. грн.

Задля максимального відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів до суду подано 37 позовів на суму 13,6 млн. грн.

За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 348 посадових осіб, до дисциплінарної та матеріальної – 122, трьох осіб звільнено із займаних посад.