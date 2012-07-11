Нонік наказав підлеглим вчити новий КПК і готуватися до виборів

В обласному Управлінні внутрішніх справ України у Вінницькій області відбулось засідання колегії за участю начальника вибухо-технічної служби ДНДЕКЦ МВС України Сергія Луценко, начальників структурних підрозділів УМВС та районних відділів міліції.

На колегії були підведені підсумки роботи вінницької міліції за перше півріччя, розглянуті питання, присвячені якісно новому реформуванню системи Міністерства внутрішніх справ, - повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Начальник УМВС у Вінницькій області генерал Нонік звернув увагу присутніх на тому, що з 19 листопада цього року вступає в силу новий Кримінальний процесуальний кодекс України та поставив завдання перед підлеглими досконально вивчити новий процесуальний документ, який регулюватиме роботу міліції.

- Зрозуміло, це потягне за собою необхідність гуманізації форм і методів роботи органів внутрішніх справ, переходу взаємовідносин органів правопорядку і суспільства до партнерської моделі, спрямованої на захист прав і свобод людини, - зауважив Валерій Нонік. - Прийняття нового Кодексу ставить перед правоохоронними органами серйозні завдання щодо нормального входження в нові умови роботи, особливо слідчого апарату. У цьому законодавчому акті міститься чимало нових, раніше невідомих українському судочинству інституцій.

Докорінно зміняться принципи і система стадій кримінального процесу, становище суб‘єктів кримінально-процесуальної діяльності, правила доказування, заходи процесуального примусу. Суттєво зросте роль судового контролю та сторони захисту. Запроваджується механізм оскарження більшості процесуальних рішень.

- У другому півріччі нас чекають суспільно-значимі заходи, пов’язані з забезпеченням громадського порядку та безпеки громадян під час осінньої виборчої кампанії. Сподіваюся, що ми спроможні будемо організувати чітку роботу ввірених підрозділів у повній відповідності із чинним законодавством у цей період.