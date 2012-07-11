Вінниччина заманюватиме туристів «Русалкою Дністровою»

З ініціативи керівництва Могилів-Подільського району на Вінниччині започатковано міжнародний фольклорний фестиваль «Русалка Дністрова», - повідомляє прес-служба Вінницької облради.

Це ще один крок до єднання українського та молдовського народів, адже захід передбачає участь у ньому, насамперед, митців України та Молдови.

Стартом проекту стало свято Івана Купала за участю гостей із Окницького району Республіки Молдова, яке відбулося 6 липня в селі Серебрія Могилів-Подільського району.

– Це лише перший крок в реалізації літературно-мистецького проекту «Русалка Дністрова», який відбувається в рамках діяльності Єврорегіону «Дністер», – сказав заступник голови облради Юрій Медведєв.

30 липня в селі Сліди відбудеться міжнародний пленер за участю українських та молдовських художників «Розписана хата».

- А вже через місяць після цього нас запросять до одного із сіл Окницького району, де ми також розписуватимемо хати. Однак кульмінація проекту буде 24-25 серпня, коли в Могилеві-Подільському відбудеться великий гала-концерт за участю українських та молдовських самодіяльних творчих колективів, – повідомив голова Могилів-Поділської РДА Михайло Вдовцов.

Організатори кажуть, що на цьому реалізація проекту «Русалка Дністрова» не завершиться. Навпаки, письменник Михайло Каменюк переконаний, що все тільки починається.

– Коли Спілка письменників України подала ідею провести в Могилів-Подільському районі літературно-мистецьке свято «Русалка Дністрова», ми й гадки не мали, що воно набуде такого розголосу. Виявляється, що воно в культурному плані ідеально підходить до реалізації проекту Єворорегіон «Дністер». Тому обласна влада обіцяє створити для нас особливо сприятливі умови, – зауважив Михайло Каменюк.

Він додав, що у Вінниці планується видання кожних три місяці альманаху, де друкуватимуться українські та молдовські письменники. Також в планах – навчання в Молдові кількох молодих українських письменників, які б вивчили там мову і здійснювали переклади.



Організатори проекту «Русалка Дністрова» покладають на нього великі сподівання не тільки в культурному, а й в економічному плані. Адже фестиваль – чудова реклама для туристів.