У Липовець замість недійсних атестатів вже привезли «нормальні»

На Вінниччині випускникам Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 видали недійсні атестати - на них не було підпису директора.

Про це повідомила прес-служба Громадянської мережі ОПОРА у Вінницькій області.

Батьки одразу заходилися з’ясовувати ситуацію в кабінетах освітянських чиновників, аби 51 випускник не втратив шансів цього року студентами, адже вступна кампанія до деяких вишів триває лише 10днів. Атестати без директорського підпису забрали у випускників і відправили до Міністерства освіти…

«Ми ще не встигли подати диплом, хоча хотіли подавати до кількох навчальних закладів. Про те, що атестати недійсні, нам повідомили батьки інших випускників. Ми були дуже засмучені, навіть не знаємо, як так сталося, бо директор нашої школи дуже відповідальна людина…», - розповідає Поліна Котилевич, бабуся випускниці Тетяни.

Директор Липовецької ЗОШ №2 Дмитро Черепашук коментарів наразі не дає, проте представнику Громадянської мережі ОПОРА стало відомо, що ситуацію вже вдалось виправити.

«Ґаву зловила та фірма, яка виготовляла ці пластикові карточки за договором з Міносвіти. Існує практика, що додатки до дипломів (де вказують предмети і оцінки) виписуються чи видруковуються на місцях, а пластикові карточки атестатів присилаються готові. Вони разів три дають листи-замовлення, і ми вказуємо всі дані дитини, надсилаємо підпис в електронному вигляді, все звіряється, щоб не було помилок. І от у них там чи то збій друкарської машини відбувся, чи що.

Тепер уже кажуть, що це не тільки в Липовці такий випадок, а й ще в кількох місцях. А ми прогриміли на всю Україну.

У Липовці минулого тижня була заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова, і в четвер, 5 липня, вже привезли нові атестати, з підписами.

Тепер нові додатки виписують, щоб у них номери збігалися.

«Сподіваємося, що все буде нормально, і діти встигнуть подати документи…», - повідомляє джерело, наближене до директора школи.