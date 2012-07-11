Вінничани найбільше скаржаться на «Водоканал» та енергетиків
11:07, 11 липня 2012Вінниця
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Майже удвічі – з 703 до 1308 – у порівнянні з попереднім тижнем зросла кількість звернень вінничан, зареєстрованих диспетчерськими службами вінницьких комунальних підприємств та відділом оперативного реагування міської ради «Цілодобова варта» у період з 3 по 9 липня.
Про це «Місту над Бугом» повідомив заступник начальника Цілодобової варти Іван Купель.
За словами посадовця, найбільше звернень надходить щодо неналежної роботи Вінницьких міських електромереж, водоканалу, аварійно-диспетчерської служби, газового господарства та ЖЕКу-15.
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