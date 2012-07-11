Укус оси коштував чоловікові життя
11:22, 11 липня 2012Вінниця
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Анафілактичний шок
10 липня о 20:15 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №4 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що трапився нещасний випадок у обласному центрі з 40-річним чоловіком. Як стало відомо людина померла від укусу оси.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
На даний момент тіло загиблого знаходиться на судово-медичній експертизі.
Причини події зясовуються.
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