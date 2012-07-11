Укус оси коштував чоловікові життя

10 липня о 20:15 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №4 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що трапився нещасний випадок у обласному центрі з 40-річним чоловіком. Як стало відомо людина померла від укусу оси.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.



На даний момент тіло загиблого знаходиться на судово-медичній експертизі.

Причини події зясовуються.





