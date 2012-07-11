«Повітряна посилка» до зеків не долетіла

Нещодавно до Вінницької виправної колонії (№86) намагались перекинути дві електричні плати до зарядних пристроїв, три мобільних телефони з акумуляторними батареями та подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору із специфічним запахом.

Як повідомляє головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова, у ході реалізації оперативної інформації працівниками управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області, оперативного відділу колонії та із залученням працівників УБОЗ УМВС України у Вінницькій області біля тролейбусної зупинки «Привокзальна», що знаходиться навпроти виправної установи, був затриманий громадянин Д., 23.10.1961 року народження, мешканець с. Яришів, Вінницького району.

Зазначений громадянин намагався перекинути через паркан закладу на територію зони, що охороняється, поліетиленовий згорток, в якому знаходились заборонені речі та предмети. Пакунок призначався засудженому К., який відбуває покарання в даній установі. Якби «повітряна посилка» долетіла до адресата, то громадянина Д. винагородили б грошима знайомі засудженого К. Однак отримати винагороду не вдалось!

Громадянина Д. затримано, первинні матеріали з речовими доказами передані працівникам УБОЗ УМВС України у Вінницькій області. Згідно з висновком НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області, вилучена речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом, загальною масою 18,02 гр. у перерахунку на висушену речовину.

По даному факту слідчим Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області відносно громадянина Д. порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за що можна потрапити до в’язниці на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Цікаво, що громадянин Д. уже був засуджений за розбій до 7,5 років позбавлення волі.