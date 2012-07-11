Вінницькі хокеїсти поборються за путівку на чемпіонат світу

У Мілані (Італія) 15 липня стартує чемпіонат Європи з хокею на траві серед молодіжних команд (у групі «B», другій за значенням).

Збірна України, яку очолює вінничанин Микола Касянчук, перед цим провела тижневий навчально-тренувальний збір, кошти на який виділило профільне Міністерство.

– Команда готова до Євро на 75 %, – каже Микола Касянчук. – Половину збірної складають вінничани. Іншу половину – гравці з інших регіонів: Дніпропетровської, Черкаської, Сумської і Житомирської. Вони значно відставали від подолян у фізичних кондиціях. За 7 днів зборів ми змогли дещо підвищити їхню функціональну готовність. А перед турніром проведемо контрольну гру зі збірною Австрії у Відні, яка також допоможе гравцям набрати необхідну форму.

Українці починають молодіжне Євро матчем зі збірної Росії, одним з фаворитів чемпіонату. У цій команді грає 5–6 гравців національної збірної, до речі, як і в українській «молодіжці». У підгрупі збірній України також треба буде помірятися силами зі Швейцарією і Чехією.

Микола Касянчук вважає, що нашій збірній по силам поборотися за 1–2 місця (серед 8 команд-учасників), які дають право виступити на чемпіонаті світу 2013 року в Індії. Наставник сподівається, що мешканці Мілана, які полюбляють Андрія Шевченка ще з часів його виступу за однойменну футбольну команду, на трибунах палко підтримуватимуть й українських хокеїстів.