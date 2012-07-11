Наші ВПС та росіяни радяться, як вберегти літаки від падіння

10 липня у Вінницькому гарнізоні розпочався візит представників делегації Збройних Сил Російської Федерації з питань співробітництва в галузі безпеки польотів державних повітряних суден під керівництвом начальника першої інспекції служби безпеки польотів авіації Збройних Сил Російської Федерації генерал-майор Олександр Берзан, - повідомляє «Моя Вінниця».

В рамках цього візиту відбулася зустріч іноземних гостей з робочою групою Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, яку очолив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал–майор Юрій Байдак.

В ході переговорів сторони планують обговорити питання стану безпеки польотів авіації Повітряних Сил Україна і Російської Федерації, визначити подальші перспективи двостороннього співробітництва між збройними силами держав в галузі безпеки польотів.

–Согодні в наших державах напрацьована нормативно-правова база, що регламентує застосування і організацію повітряного руху та безпеку польотів авіації Збройних Сил Російської Федерації та України, організаційно-штатна структура і авіаційний парк приведений у відповідність з військовими доктринами держав,-зазначив генерал-майор Юрій Байдак.

За словами командувача Повітряних Сил, сьогодні спостерігається тендеція до збільшення інтенсивності польотів військової авіації, завдяки збільшенню асигнувань на ремонт та модернізацію авіаційної техніки, забезпечення пальним.

– Льотна робота завжди повязана з ризиком. Робота на упередження, а відповідно і зменшення випадків льотних інцидентів, це ті питання, які ми спільно повинні відпрацювати під час нашої спільної роботи, додав генерал-майор Юрій Байдак.

Також він закцентував увагу присутніх на тому, що координація зусиль міністерств оборони Російської Федерації та України щодо забезпечення безпеки польотів військової авіації базується, не тільки на обліку і аналізі аварійних ситуацій та розробці рекомендацій щодо їх попередження після того, як авіаційна подія відбулося, а й на виробленні єдиних поглядів і підходів на питання забезпечення безпеки польотів авіації збройних сил наших держав, профілактики авіаційних подій та забезпечення необхідної взаємодії між уповноваженими органами міністерств оборони держав у питаннях вдосконалення процедур розслідування і запобігання авіаційних подій.

Окремо сторони обговорять питання щодо процедур і програм, що застосовуються для забезпечення прийнятного рівня безпеки польотів в державній авіації України та РФ, критерії оцінки; організації взаємодії з адміністративними органами авіації відомств, які мають державні повітряні судна; організації заходів авіаційної безпеки; організації підготовки льотного складу до залишення аварійного літака (вертольота), організація пошуку літального апарату при аварійній посадці.

Також плануєься провести для делегації Збройних Сил Російської Федерації статичний показ літака аеромедичної евакуації Ан-26 "Віта".

Офіційний візит делегації Збройних Сил Російської Федерації триватиме до 12-го липня