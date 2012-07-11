Найкраща місцева пожежна команда - у Турбові

Одним з найдієвиших заходів по забезпеченню пожежної безпеки в сільській місцевості є створення місцевої пожежної охорони.

Для визначення стану підготовки до ліквідації надзвичайної ситуації між такими підрозділами щорічно на території Вінницької області проводиться огляд-конкурс. Цього року такі змагання проходили у місті Шаргород, де приймали участь команди-переможці районних етапів.

Про це повідомила служба взаємодії зі ЗМІ та громадськістю при Управлінні Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Заходи розпочалися з привітання учасників конкурсу начальником Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Ігор Рихліцький висловив вдячність людям, які приймають активну участь у створенні підрозділів місцевої пожежної охорони та керівникам районних державних адміністрацій за підтримку та розуміння у такому важливому для нашої країни питанні.

Більшість учасників прибули на техніці радянського зразка, проте МПК із села Комсомольське Козятинського району, виступала на автомобілі, який їм подарували представники місцевої пожежної охорони Німеччини, а команда села Баланівки з Бершадського району показували свою вправність на пристосованому автомобілі, оснащеного пожежною мотопомпою.

Конкурс проходив у два етапи. Спочатку було проведено огляд технічного стану пожежної техніки та забезпечення її пожежно-технічним обладнанням. В даному етапі команди показали переважно однакові результати. Тому найбільш жорстка конкуренція розпочалася під час показу дій пожежного автомобіля з пристроєм для гасіння пожежі хліба на корню. В цілому у всіх команд були гарні показники, але найвправнішими виявились представники місцевої пожежної команди смт. Турбів з Липовецького району.

Огляд-конкурс закінчився нагородженням переможців та учасників змагань цінними призами.