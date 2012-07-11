Вінницька молодь піде район на район

У Вінниці розпочинається другий сезон конкурсу талантів Вінниччини «Битва районів».

Про це на прес-конференції повідомила начальник департаменту культури Вінницької міської ради Ірина Френкель.

За задумом організаторів, - Вінницької обласної молодіжної громадської організації «Молодь Вінниччини», - конкурс повинен поєднати у собі сучасний креатив та вікову класику.

Це соціальний захід, який має за мету довести молоді, що не варто витрачати дорогоцінне життя на алкоголь та наркотики, треба жити на повні груди, ставити перед собою цілі й досягати їх.

До участі в конкурсі запрошують талановитих людей, незалежно від того, у якому жанрі проявляється їхній хист.

У проекті задіяно два тренери: з класичного жанру – Любов Завальнюк та креативному жанру – Дмитро Мудрик, які, власне, і започаткували такі батли.

Перможців визначатиме професійне журі і голосування глядачів. Переможець визначається за загальним результатом балів, що складається із: балів професійного журі, кількості дзвінків глядачів (20 дзвінків = 1 бал професійного журі), кількості купонів для голосування під час проведення фіналу (5 купонів = 1 бал професійного журі) і кількості МТС-смайликів та Мега Фішок під час проведення відбіркових змагань (10 купонів = 1 бал професійного журі).

Вікових обмежень немає, і кількість учасників теж не обмежена, тому всі, хто захоче приєднатись до такої битви талантів, чекають із заявками. Головним призом для переможця стане мобільний телефон від компанії МТС.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно зареєструватись, надіславши відео зі своїм талантом організаторам на сторінку у соціальній мережі «вконтакті» (група «Битва районів»).

Там же можна прочитати детальну інформацію та правила конкурсу.

Відбіркові тури будуть проходити щосуботи, починаючи з 4 серпня, на майданчиках проекту «Мистецькі вихідні».

Графік відбору:

04.08 – Мікрорайон Тяжилів

11.08 – Мікрорайон Сабарів

18.08 – Мікрорайон Пирогова

25.08 – МПК «Дружба народів»

02.09 – вул. Фрунзе

09.09 – Хутір Шевченка

15.09 – площа Театральна

22.09 – вул. Київська, 126

Фінал конкурсу пройде 23 вересня на Майдані Незалежності.



